Calciomercato Milan – Attacco, Scamacca in pole position | News

Calciomercato Milan, Scamacca in cima alla lista dei rinforzi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Scamacca, classe 1999, è in cima alla lista del club rossonero quale possibile rinforzo per l’attacco nel mercato di gennaio. Con il compito, gravoso, di non far rimpiangere l’infortunato Zlatan Ibrahimović.

Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Scamacca sarebbe in pole position perché era stato seguito dal Milan già la scorsa estate, viste le ottime relazioni del responsabile dell’area scout, Geoffrey Moncada. Poi, però, Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo rossonero, avevano deciso di non prendere un’altra punta.

Ora, però, il discorso è diverso. Ibrahimović, infatti, ha giocato meno partite di quante le ha saltate, per motivi vari (CoVid_19 prima, infortuni muscolari poi) e, nel ruolo di centravanti, né Ante Rebić ne Rafael Leão hanno finora assicurato al Diavolo il rendimento sotto rete che ci si attendeva da loro.

Al Milan serve acquistare un giocatore che, una volta rientrato Ibra, sappia ‘stare al suo posto’, partendo dalla panchina, ma perfettamente in grado, per caratteristiche tecniche, fisiche e realizzative, di sopperire ad altre, eventuali assenze del fuoriclasse nativo di Malmö.

Tutti motivi per cui Scamacca rappresenterebbe, per ‘Tuttosport‘, l’innesto perfetto per il Milan nel calciomercato di gennaio. Molto più di nomi quali Mario Mandzukić ed Olivier Giroud, entrambi classe 1986, ed entrambi troppo cari in termini di ingaggio. Nonché desiderosi di giocare titolari fissi.

Scamacca, attualmente, si trova in prestito al Genoa ma il suo cartellino è del Sassuolo. Il club neroverde lo valuterebbe circa 20 milioni di euro. Oggi, in occasione di Sassuolo-Milan, i dirigenti neroverdi e rossoneri si parleranno e studieranno la possibilità di un trasferimento del centravanti della Nazionale Italiana Under 21 alla corte di Stefano Pioli. Calciomercato Milan, duello con la Juventus per il bomber del futuro >>>