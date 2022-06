Calciomercato Milan – Sanches, il PSG ha presentato un’offerta al Lille

Non arrivano grandi notizie in merito al possibile trasferimento al Milan di Renato Sanches. Nonostante i rossoneri abbiano l'accordo sia con il Lille che con il giocatore, la trattativa potrebbe non andare in porto. Tale complicazione è probabilmente dovuta dalla situazione societaria del club di via Aldo Rossi, club che da poco è passato nelle mani di RedBird Capital Partners e che non ha ancora rinnovato i contratti di Paolo Maldini e Ricky Massara.