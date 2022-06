Calciomercato Milan – Anche la Sampdoria su Colombo: i dettagli

La Sampdoria ha chiesto informazioni per Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002, nella scorsa stagione in prestito alla SPAL, di proprietà del Milan. A riferirlo è 'Il Secolo XIX', che sottolinea come al momento non sia una priorità. Infatti, il reparto offensivo è quello più affollato in casa Sampdoria. Qualora uscissero almeno due-tre pedine si potrebbero intensificare i colloqui per Colombo. L'attaccante, che con la SPAL ha segnato 6 reti in 34 presenze, piace anche al neopromosso Lecce. Nelle prossime settimane potrebbero esserci novità, visto che la Sampdoria sta trattando con la Lazio la cessione di Caputo, a quel punto Colombo potrebbe diventare più di un'idea per i blucerchiati. Milan, le top news di giornata: avanza Thiaw, occhi su Veretout