Calciomercato Milan – Dal Belgio: “Betis e West Ham su Saelemaekers”

Alexis Saelemaekers figura nella lista dei giocatori che potrebbero lasciare il Milan in questa fase finale del calciomercato estivo. Con l'arrivo, infatti, in rossonero di Samuel Chukwueze, Christian Pulisic e Luka Romero, per il belga, classe 1999, rischia di non esserci davvero più spazio in questa stagione sulla fascia destra del Diavolo.