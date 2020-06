Calciomercato Milan – Rottura tra Jovic e il Real Madrid: i retroscena

CALCIOMERCATO MILAN – Arrivano novità, dalla Spagna, sul futuro di Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo che il Real Madrid, la passata estate, aveva prelevato dall’Eintracht Francoforte per ben 60 milioni di euro.

Il giocatore, nella sua prima annata alla ‘Casa Blanca‘, è stato chiuso dal ‘totem madridista‘, Karim Benzema, ha giocato poco e quando lo ha fatto non ha convinto molto il tecnico Zinedine Zidane.

Secondo quanto rivelato da ‘El Confidencial‘, poi, i senatori nello spogliatoio delle ‘Merengues‘ sarebbero stufi del comportamento di Jovic fuori dal campo: l’episodio del barbecue in piscina con gli amici, nonostante l’infortunio al piede destro, sarebbe stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Si andrà, quindi, verso una separazione tra Jovic e il Real Madrid: il Milan, come noto, è in prima fila per il numero 18 dei ‘Blancos‘, visto che il futuro tecnico rossonero, Ralf Rangnick, vorrebbe mettere proprio il serbo al centro dell’attacco del Diavolo al posto di Zlatan Ibrahimovic.

Difficilmente, però, il Real Madrid potrà cederlo a titolo definitivo, considerando l’elevato costo del cartellino. Il Milan, quindi, potrebbe forzare la mano per ottenere Jovic in prestito con diritto di riscatto fissato al giugno 2021; il club di Florentino Pérez, in tal caso, contribuirebbe al pagamento dei 10 milioni di ingaggio stagionali del bomber.

Fali Ramadani, agente tanto di Jovic quanto del croato Ante Rebic, già in rossonero, sta lavorando per una soluzione che accontenti tutti e che permetta a Jovic di uscire dallo stato depressivo in cui sembra essere finito in questi giorni … QUESTE LE ULTIME SUL POSSIBILE RITORNO DI TIÉMOUÉ BAKAYOKO AL MILAN >>>