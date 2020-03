Calciomercato Milan – Rossoneri su Loren Moron: c’è anche il Napoli

CALCIOMERCATO MILAN – Sono già note le voci che vogliono l’interessamento del Napoli su Loren Moron, attaccante classe 1996 del Betis Siviglia. I partenopei sono alle prese con molti dubbi per quanto riguarda il reparto offensivo, per questo motivo le attenzioni sono state rivolte sullo spagnolo. Ma non è il solo club di Serie A interessato al giocatore: secondo quanto riferisce ‘Estadio Deportivo’, infatti, anche il Milan starebbe seguendo Loren Moron per il prossimo anno. Anche perché la questione legata a Zlatan Ibrahimovic non è poi così chiara, continua a leggere >>>

