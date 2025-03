Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha fornito degli aggiornamenti in merito al possibile ritorno in Premier League di Tammy Abraham, attaccante del Milan. Il centravanti inglese, infatti, nelle ultime settimane era stato più volte accostato a diversi club inglesi. Arrivato in rossonero al termine della scorsa sessione estiva di calciomercato, in uno scambio che ha portato Alexis Saelemaekers alla Roma, non ha mai di fatto rispettato le attese. Tante le occasioni concessegli sia da Paulo Fonseca che da Sérgio Conceicao, ma nel complesso la sua parentesi non è stata positiva.