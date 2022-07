Calciomercato Milan – Tutto fatto per il rinnovo di Ibrahimovic: le cifre

Tutto fatto per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: la firma sul nuovo contratto potrebbe arrivare all'inizio di questa settimana

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Secondo il quotidiano torinese, è tutto fatto per il rinnovo di un altro anno con il Milan. Entro 48 ore, infatti, lo svedese potrebbe mettere nero su bianco sul contratto che lo legherebbe ai rossoneri fino a giugno 2023 e percepirà uno stipendio base da 1-1.5 milioni di euro ai quali verranno aggiunti dei bonus in base ad obiettivi personali legati a gol e assist. Il tutto a partire da gennaio, in quanto in questo momento è alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento al ginocchio e tornerà a disposizione solamente all'inizio del nuovo anno solare.

Milan, non solo il rinnovo di Ibrahimovic

Questione rinnovo Ibrahimovic a parte, la settimana che sta per iniziare sarà importante anche per capire come si evolverà la trattativa con il Club Brugge per De Ketelaere. Il Milan è pronto a presentare una nuova offerta da 30 milioni di euro più 5-7 di bonus. Non ci saranno contropartite tecniche (si era parlato di Roback, ma è destinato ad andare in prestito al San Gallo) e non è da escludere che possano essere inserite delle percentuali sulla futura rivendita del classe 2001.

I movimenti in difesa e a centrocampista

Renato Sanches si allontana sempre di più, orientato a trasferirsi al PSG. Il suo trasferimento a Parigi potrebbe costringere Wijnaldum a trasferirsi verso altri lidi, tanto che in Francia hanno parlato di un passaggio al Milan. Un'operazione molto complicata, in quanto il giocatore percepisce 9.7 milioni di euro a stagione, troppi per rientrare nei parametri societari. Dunque è possibile che i rossoneri possano valutare nuovamente il nome di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che ha già comunicato al West Ham di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023. Infine si stanno intensificando sempre di più i contatti tra il Milan e il Tottenham per Jephet Tanganga. Il difensore francese potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Trequarti, un altro francese al servizio di Pioli?