Calciomercato Milan, Ricci mai così vicino: intesa quasi raggiunta. I dettagli

Nelle ultime ore sarebbe stata quasi raggiunta l'intesa per l'arrivo di Samuele Ricci al Milan. Il club rossonero segue il centrocampista del Torino da tanto tempo e il suo è stato un nome accostato al Diavolo in quasi tutte le ultime sessioni di calciomercato. Alla fine, però, non se n'è mai fatto niente tra la scelta di puntare su un altro profilo e le alte richieste di Urbano Cairo, restio a lasciarlo andare via dal Torino. I tempi, però, potrebbero essere maturi ora e la trattativa sembra davvero aver raggiunto un buon punto.