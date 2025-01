Calciomercato Milan, nessuna trattativa per Reyna: ecco la verità sul colpo

Non ci sarebbe alcune trattativa tra Milan e Borussia Dortmund per Giovanni Reyna: ecco dunque la verità sul possibile colpo per i rossoneri

Ma: nessuna trattativa tra i club ancora.">Uno dei calciatori accostati al Milan nel corso degli ultimi giorni è Giovanni Reyna, anche se non sembra esserci una trattativa per il giocatore. A riferirlo sono stati Ben Heckner e Florian Plettenberg, giornalisti di 'Sky Sport Deutschland', tramite un post pubblicato sui rispettivi profili 'X'. Secondo quanto riferito, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe effettivamente avuto un incontro a Dusseldorf con il Borussia Dortmund. Nonostante ciò non ci sarebbe in corso alcuna trattativa per il 22enne statunitense. Questo non implica che il Diavolo non la possa intavolare, ma al momento non ci sarebbe nulla, al di là dei contatti che si sono avuti.