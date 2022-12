Calciomercato Milan – Robinson e quel retroscena del 2020

Antonee Robinson, degli USA, era il prescelto del Milan nel gennaio 2020 per sostituire Ricardo Rodriguez, ma poi non se ne fece nulla

Antonee Robinson , terzino che sta giocando un gran Mondiale con gli USA , era il prescelto del Milan nel gennaio 2020 per sostituire Ricardo Rodriguez e ricoprire il ruolo di Theo Hernandez . Questo secondo quanto ricordato da Goal.com che spiega tutte le fasi della trattativa.

Dopo la fumata bianca tra Milan e Wigan il 30 gennaio Robinson è volato in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. Antonee stenta a crederci, è furioso. Lì, davanti a lui, un’opportunità unica che gli sta sfuggendo dalle mani. L’affare salta definitivamente: Robinson torna in Inghilterra e il Milan virerà su Alexis Saelemaekers, preso dall’Anderlecht.