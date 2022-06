Calciomercato Milan – Renato Sanches, al lavoro per gli ultimi dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan starebbe ultimando l'acquisto di Renato Sanches: ecco cosa manca per chiudere

Riguardo la trattativa con il calciatore portoghese, si starebbe lavorando per ultimare i dettagli. L'ex Bayern Monaco andrebbe a guadagnare 4 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore è previsto un confronto con l'entourage per siglare l'intesa definitiva. Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato