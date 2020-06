Calciomercato Milan – Rangnick, fari puntati anche su Ricci e Pobega

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come, oltre a due potenziali nuovi titolari, il centrocampo del Milan abbia bisogno, nella prossima stagione, anche di elementi che, senza la pressione di un ruolo troppo importante, possano crescere bene alle loro spalle.

E, in tal senso, Ralf Rangnick, possibile, futuro allenatore del Milan sta seguendo, da tempo, sul mercato italiano, il giovane Samuele Ricci, classe 2001, centrocampista dell’Empoli. Lo vogliono anche Napoli, Fiorentina e Sassuolo: il Presidente Fabrizio Corsi se lo coccola, vorrebbe tenerlo un altro anno, e, probabilmente, per strapparlo subito ai toscani, servirà un assegno superiore ai 10 milioni di euro.

Rangnick, comunque, sta studiando il profilo di Ricci sulla piattaforma ‘WyScout‘. Altro nome monitorato dal tedesco è quello di Tommaso Pobega, classe 1999, centrocampista in prestito al Pordenone, in Serie B. I neroverdi possono riscattarlo per 2,2 milioni di euro; il Diavolo, però, può esercitare il diritto di contro-riscatto versandone 2,4. Il suo rientro alla base appare abbastanza scontato.

Sarà Rangnick, poi, a decidere se Pobega è maturo abbastanza da restare in organico o, al contrario, necessiterà di farsi un’altra annata fuori in prestito, magari in una squadra di Serie A, dopo l’ottimo torneo cadetto disputato con il Pordenone, con cui ha collezionato 4 gol e 3 assist fino allo scorso marzo. SITUAZIONE INTRICATA, INTANTO, PER SEI CALCIATORI ROSSONERI PER QUANTO CONCERNE IL MERCATO >>>