Ibrahimovic, Bonaventura e soci: countdown per i contratti extralarge

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come l’accordo-ponte sia pronto da giorni ma che, fin quando non entrerà in vigore, nessuno potrà ritenersi tranquillo. Si parla, naturalmente, dell’accordo sul prolungamento dei contratti dei calciatori, di tutte le categorie, dal 30 giugno al 31 agosto di quest’anno, per consentire loro di concludere la stagione 2019-2020, anomala nelle tempistiche, in tutta serenità ed economicamente tutelati.

La ‘rosea‘ ha ricordato come ci siano ben 107 casi in Serie A, tra calciatori che, dal prossimo 1° luglio, sarebbero teoricamente svincolati dal loro contratto con le rispettive squadre di appartenenza e calciatori che, dalla medesima data, dovrebbero far rientro alla base dopo una stagione o due in prestito altrove. L’accordo all’orizzonte prevede due mensilità di stipendio in più per i calciatori in scadenza al 30 giugno, alle condizioni del contratto in essere.

Per i prestiti, invece, l’accordo all’orizzonte comporta una sorta di ‘spartizione’. Per questo finale di stagione il giocatore percepirà gli emolumenti pattuiti per il club con cui è tesserato. Per la stagione 2020-2021, invece, la società proprietaria del suo cartellino comprimerà in 10 mensilità l’ingaggio annuo convenuto. Il Milan ha 3 calciatori che si svincoleranno al 30 giugno, ovvero Lucas Biglia, Giacomo ‘Jack’ Bonaventura e Zlatan Ibrahimovic, e 3 calciatori in prestito sino a tale data, vale a dire Asmir Begovic, Simon Kjaer e Alexis Saelemaekers.

Il Milan ha 3 calciatori che si svincoleranno al 30 giugno, ovvero Lucas Biglia, Giacomo 'Jack' Bonaventura e Zlatan Ibrahimovic, e 3 calciatori in prestito sino a tale data, vale a dire Asmir Begovic, Simon Kjaer e Alexis Saelemaekers.