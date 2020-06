Calciomercato Milan – Corsi (Pres. Empoli): “Futuro Ricci? Vi spiego”

CALCIOMERCATO MILAN – Le dichiarazioni di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, a Radio Kiss Kiss su Samuele Ricci e l’interesse delle big italiane. Il Milan è interessato al giovane calciatore, ma è il Napoli la squadra più di tutte in vantaggio, almeno così pare dalle ultime dichiarazioni.

Ricci è un classe 2001, centrocampista dell’Empoli, attualmente in Serie B e vice capitano della Nazionale Italiana Under 19: “Ricci sa di piacere al Napoli, ma io sono preoccupato perché questa situazione potrebbe distarlo – riferisce il Presidente Corsi Lui è molto più maturo rispetto alla sua età, ma il fatto che il procuratore venga chiamato da grandi squadre e la cosa finisca sui giornali non mi piace”.

Ancora il Presidente Corsi: “Deve concentrarsi sul presente, ma con il Napoli non ho discusso di lui. Conosco bene il valore del ragazzo, ma bisogna tenerlo estraneo a certi discorsi”.

