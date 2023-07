Calciomercato Milan – Chukwueze non esclude Pulisic: offerta al Chelsea

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha rivelato come stiano proseguendo i contatti con il Chelsea per Christian Pulisic , classe 1998 , fantasista statunitense di passaporto croato che il Diavolo vorrebbe mettere alle dipendenze del tecnico Stefano Pioli .

Calciomercato Milan: si insisterà per Pulisic

L'eventuale arrivo di Samuel Chukwueze, che il Milan tratterà con il Villarreal, infatti, non esclude quello di Pulisic, il quale è in grado di giocare come esterno offensivo (sia a destra sia a sinistra), ma anche di potersi muovere in posizione più centrale. Ha visione di gioco da trequartista e grande adattabilità a più moduli e sistemi tattici.