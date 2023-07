Calciomercato Milan – Tutto su Chukwueze: la richiesta del Villarreal

Il suo identikit, inoltre, secondo il quotidiano sportivo nazionale, corrisponde perfettamente anche alle esigenze del club di Via Aldo Rossi: è giovane, ma con un patrimonio tecnico importante che, in rossonero, potrebbe essere ulteriormente valutato. Finora Chukwueze ha sempre giocato con il Villarreal ( 207 partite condite da 37 gol e 31 assist ) e ora vuole fare il salto di qualità.

Chukwueze ha già detto di sì alla proposta del Milan. Attratto dalle ambizioni tecniche della squadra rossonera e dal contratto da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus per i prossimi cinque anni. Molto più laborioso, però, trovare un accordo economico con il 'Sottomarino Giallo' che, nonostante la scadenza del contratto del nigeriano piuttosto ravvicinata ( 30 giugno 2024 ) per ora tiene alta l'asticella del prezzo.

Accordo Milan-giocatore, ma distanza tra i due club

Gli spagnoli, infatti, continuano a chiedere almeno 25 milioni di euro più 5 di bonus per arrivare a 30. Il Milan, dal canto suo, non vorrebbe salire troppo oltre i 20 più bonus legati al rendimento. I due club, come ribadito da 'La Gazzetta dello Sport' inizieranno a dialogare nelle prossime ore per capire se ci sono le basi per trovare un accordo.