Per quanto concerne il calciomercato estivo del Milan, attenzione alla possibile pista che porta ad Albert Gudmundsson. L'esterno islandese, infatti, sarà inevitabilmente uno dei profili più caldi di questa sessione. La Fiorentina non lo dovrebbe riscattare a 17 milioni di euro, come previsto dal contratto con il Genoa, ma potrebbe comunque lavorare per tentare di rinnovare il prestito oneroso. Nel corso della prossima settimana sarebbe infatti previsto un incontro tra le parti per discutere di questa possibilità. Le ultime informazioni in merito arrivano dai colleghi di 'calciomercato.com', tramite un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale.