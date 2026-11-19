Il Milan blinda uno dei gioielli più luminosi del proprio settore giovanile: Gabriele Borsa, attaccante classe 2010, è diventato ufficialmente un calciatore professionista. Il giovane talento ha firmato infatti il suo primo contratto 'pro' con il club di via Aldo Rossi dopo ben undici anni di Milan, società che ad oggi lo considera uno dei migliori prospetti assoluti del suo vivaio. Come rivelato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la dirigenza rossonera ha accelerato per blindarlo e chiudere la porta a eventuali trasferimenti all'estero: sulle sue tracce, infatti, c'era già il Manchester City.

Chi è Gabriele Borsa: caratteristiche tecniche e numeri con Milan Futuro

Dal punto di vista tecnico e tattico,è un attaccante moderno e completo, capace di agire sia dasia da. Calcia con grande precisione di destro — il suo piede naturale — ma sa farsi valere egregiamente anche di sinistro, oltre a essere pericoloso nel gioco aereo di testa e, all'occorrenza, persino sui calci di punizione.

La sua crescita nella stagione 2026-2027 è stata fulminea: dopo aver iniziato l'annata giocando da sotto età nella formazione Under 18 del Milan, dove ha accumulato 247 minuti in 3 presenze, il club ha deciso di promuoverlo direttamente in Milan Futuro in Serie D. Fin qui, con la Seconda Squadra del Diavolo allenata da mister Sergio Navarro Barquero, Borsa ha già collezionato 29 minuti in 3 spezzoni di partita, iniziando a respirare il calcio dei grandi.

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Il profilo del classe 2010 attira ormai attenzioni importanti anche fuori dal rettangolo verde: il ragazzo è infatti gestito dall'agenziadie un colosso comelo ha già voluto nella propria schiera di atleti. Chi lo conosce da vicino, ha rivelato la 'rosea', lo descrive come un ragazzo tranquillo, umile e con la testa sulle spalle, che preferisce parlare più con i fatti in campo che a parole fuori.I fatti, d'altronde, parlano chiaro anche in maglia azzurra. Nelle Nazionali giovanili dell'Borsa ha letteralmente fatto il boom: con l'ha già messo a segno(tra cui spicca una clamorosa tripletta rifilata alla Germania), mentre con l'viaggia a una media superiore a una rete a gara, con. Piccoli talenti rossoneri crescono: il lavoro che il Milan sta portando avanti per il proprio settore giovanile continua a produrre in questi anni frutti davvero succulenti.