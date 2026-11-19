Il classe 2010 firma il primo accordo pro dopo 11 anni in rossonero: i numeri tra Under 18, Milan Futuro e Nazionale e il retroscena sul City
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Il Milan blinda uno dei gioielli più luminosi del proprio settore giovanile: Gabriele Borsa, attaccante classe 2010, è diventato ufficialmente un calciatore professionista. Il giovane talento ha firmato infatti il suo primo contratto 'pro' con il club di via Aldo Rossi dopo ben undici anni di Milan, società che ad oggi lo considera uno dei migliori prospetti assoluti del suo vivaio. Come rivelato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la dirigenza rossonera ha accelerato per blindarlo e chiudere la porta a eventuali trasferimenti all'estero: sulle sue tracce, infatti, c'era già il Manchester City.
Chi è Gabriele Borsa: caratteristiche tecniche e numeri con Milan FuturoDal punto di vista tecnico e tattico, Gabriele Borsa è un attaccante moderno e completo, capace di agire sia da prima punta sia da seconda punta. Calcia con grande precisione di destro — il suo piede naturale — ma sa farsi valere egregiamente anche di sinistro, oltre a essere pericoloso nel gioco aereo di testa e, all'occorrenza, persino sui calci di punizione.
La sua crescita nella stagione 2026-2027 è stata fulminea: dopo aver iniziato l'annata giocando da sotto età nella formazione Under 18 del Milan, dove ha accumulato 247 minuti in 3 presenze, il club ha deciso di promuoverlo direttamente in Milan Futuro in Serie D. Fin qui, con la Seconda Squadra del Diavolo allenata da mister Sergio Navarro Barquero, Borsa ha già collezionato 29 minuti in 3 spezzoni di partita, iniziando a respirare il calcio dei grandi.
L'entourage di Ramadani, Adidas e i gol con la Nazionale ItalianaIl profilo del classe 2010 attira ormai attenzioni importanti anche fuori dal rettangolo verde: il ragazzo è infatti gestito dall'agenzia Lian Sports Group di Fali Ramadani e un colosso come Adidas lo ha già voluto nella propria schiera di atleti. Chi lo conosce da vicino, ha rivelato la 'rosea', lo descrive come un ragazzo tranquillo, umile e con la testa sulle spalle, che preferisce parlare più con i fatti in campo che a parole fuori.
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