Calciomercato Milan Primavera – Ufficiale: arriva l’attaccante Simmelhack

Il Milan Primavera di Ignazio Abate ha cominciato benissimo il campionato. Nella prima uscita stagionale contro il Monza dell'ex Alessandro Lupi è arrivato un secco 3-1 che ha visto brillare i rossoneri ed in modo particolare Diego Sia, autore di una doppietta. Rispetto allo scorso anno, però, è richiesto un upgrade e per questo motivo la dirigenza sta lavorando per rinforzare anche questa formazione oltre alla prima squadra.