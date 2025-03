Calciomercato Milan, per il vice Giménez ci sono due obiettivi precisi

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan - in vista della prossima sessione estiva di calciomercato - è alla ricerca di un attaccante che possa svolgere il ruolo di vice di Santiago Giménez . Il messicano, infatti, sarà il centravanti titolare della squadra rossonera anche nella stagione 2025-2026 .

Calciomercato Milan, Lucca e Krstović nel mirino

Due, per il quotidiano torinese, i nomi sul taccuino del club di Via Aldo Rossi, entrambi giocatori classe 2000. Si tratta di Lorenzo Lucca (Udinese) e Nikola Krstović (Lecce). Il goleador italiano c'è la forte concorrenza di Inter, Napoli e Nottingham Forest anche se Lucca non ha mai nascosto come il suo idolo di infanzia fosse l'ex milanista Zlatan Ibrahimović. Difficilmente direbbe di no ad una sua chiamata.