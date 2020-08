Calciomercato Milan – Per Calabria è derby tra Betis e Siviglia

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, Davide Calabria, classe 1996, terzino cresciuto nel vivaio del Milan, ha cambiato agente da pochi giorni. Dopo aver lasciato Alessandro Lucci, infatti, si è affidato all’agenzia spagnola ‘You First Sports‘ che, in Italia, cura anche gli interessi, per esempio, di Fabián Ruiz (Napoli) e Luis Alberto (Lazio).

Adesso, ha evidenziato la ‘rosea‘, la carriera di Calabria potrà cominciare a parlare spagnolo: la Liga, infatti, sembra contraccambiare i favori del numero 2 rossonero. I suoi nuovi agenti lavorano per un trasferimento di Calabria in Spagna, laddove, al momento, il Betis sembra essere in vantaggio in un derby di mercato tutto andaluso (e cittadino) con il Siviglia. Il passaggio di Calabria al Betis favorirebbe, inoltre, anche il Milan nella trattativa con il Barcellona per Emerson Royal, attualmente proprio in prestito ai biancoverdi.

