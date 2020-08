CALCIOMERCATO MILAN – Calabria si affida all’agenzia You First Sports

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come era nell’aria già da qualche giorno, Davide Calabria, classe 1996, terzino destro del Milan, dopo aver interrotto la collaborazione con il suo procuratore Alessandro Lucci, ha scelto i suoi nuovi agenti.

Calabria, in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il 30 giugno 2022, si è affidato alla ‘You First Sports‘, un’agenzia spagnola, che ha salutato ufficialmente l’avvenuto accordo con questo video pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘. Video che è stato ricondiviso, poi, dallo stesso Calabria sui suoi canali social ufficiali.

“Siamo più che lieti di annunciare che Davide Calabria è il nuovo membro del ‘You First Team‘ – ha scritto l’agenzia come didascalia al suo video introduttivo -. Benvenuto a bordo Davide !! Non vediamo l’ora di lavorare con te”. Che Calabria abbia scelto, per rappresentare i suoi interessi, un’agenzia spagnola per questioni di mercato? Come noto, infatti, il numero 2 del Milan piace da tempo al Siviglia di Julen Lopetegui. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>

