Calciomercato Milan – Calabria per abbassare il prezzo di Emerson

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, l’idea del Milan è quella di cedere Davide Calabria al Betis Siviglia per abbassare le pretese economiche per Emerson Royal. Il Barcellona, proprietario del cartellino del brasiliano, chiede oltre 30 milioni per il laterale destro, il quale ha ancora un anno di contratto in prestito col Betis. Calabria al Betis può andare in porto a prescindere dall’esito della trattativa per Emerson.

