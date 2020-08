Calciomercato Milan – Il Diavolo non dimentica Dumfries del PSV

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – I quotidiani sportivi in edicola questa mattina, ricordando come il Milan stia cercando, per la stagione 2020-2021, un nuovo terzino destro, hanno evidenziato che il Diavolo, oltre alla pista Serge Aurier del Tottenham, tiene sempre in caldo l’opzione Denzel Dumfries.

Classe 1996, di nazionalità olandese, Dumfries, capitano del PSV Eindhoven con cui ha disputato 4o gare tra Eredivisie, Champions League, Europa League e coppe nazionali (ben 8 gol e 4 assist all’attivo …) nell’ultima stagione, è assistito, come noto, da Mino Raiola, agente con il quale i rossoneri stanno trattando i rinnovi di contratto di Zlatan Ibrahimović e Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

Dumfries è sotto contratto con il club della ‘Philips‘ fino al 30 giugno 2023 ed è valutato circa 18-20 milioni di euro. DIFESA MILAN 2020-2021: ECCO CHI RESTA, CHI PARTE E CHI ALTRI PUÒ ARRIVARE >>>