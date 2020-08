Calciomercato Milan – Affare Aurier, Maldini ci riprova

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il terzino di spinta e qualità che cerca il Milan per rinforzare la propria fascia destra potrebbe essere Serge Aurier, classe 1992, ivoriano del Tottenham, ma non sarà un affare semplice.

Il Diavolo aveva già valutato in passato la candidatura di Aurier: ci sono ancora dialoghi in corso con l’agente del laterale africano e, di fatto, la trattativa può considerarsi aperta. Nel corso del weekend, ha rivelato il quotidiano sportivo romano, c’è stato un altro approccio telefonico, un aggiornamento tra le parti.

Questo perché il Milan sta valutando tutti gli aspetti di quest’operazione, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico. Aurier porterebbe in dote al Diavolo esperienza internazionale e sarebbe un’arma in più per il Milan sulla fascia. Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, spera, con lui, di bissare il colpo Theo Hernández della passata estate.

