Calciomercato Milan – Ecco il rinnovo di Ibrahimovic: calamita per acquisti doc

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha dedicato un approfondimento alla situazione di Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese il cui rinnovo di contratto con il Milan sembra essere sempre più imminente.

La conferma di Ibrahimovic in rossonero è un bel segnale di continuità, dopo la permanenza di Stefano Pioli in panchina, per una stagione, la 2020-2021, che dalle parti di Via Aldo Rossi si augurano possa essere di crescita. E che, magari, riporti il Diavolo alla qualificazione in Champions League.

I dettagli del nuovo contratto di Ibra ed il Milan sono in fase di definizione, la firma è molto vicina e l’accordo tra le parti dovrebbe prevedere, oltre che un ingaggio da top player, anche una serie di bonus, personali e di squadra, che Ibrahimovic ha tutta l’intenzione di raggiungere.

Con ogni probabilità, ha scritto il quotidiano torinese, le firme sui contratti avverranno la prossima settimana, quando il direttore tecnico Paolo Maldini rientrerà dal weekend ad Ibiza. Il fatto che Ibra possa restare ancora al Milan, poi, rappresenta un segno della credibilità del lavoro che sta svolgendo la società rossonera.

Un lavoro che mira, ovviamente, all’aumento dei ricavi ed alla diminuzione dei passivi di bilancio, ma anche alla costante ricerca di calciatori che possano migliorare, tanto nei titolari quanto nelle riserve, il livello qualitativo della squadra a disposizione di mister Pioli.

E con un Ibrahimovic in organico quale ‘carta da spendere’, aumentano anche le possibilità che arrivino profili funzionali al progetto milanista: Zlatan in rosa, oltretutto, può fungere da calamita per acquisti doc sul mercato i quali, magari, potranno sentirsi stimolati dal vestire la maglia del Milan insieme a lui, allenandosi e giocando al suo fianco.

Il mercato rossonero 2020 per l’attacco, naturalmente, ruota tutto intorno ad Ibrahimovic: dal club hanno fatto intendere che, con la permanenza di Ibra, il settore è a posto. Il condizionale, però, è d’obbligo: qualora il Milan superasse i turni preliminari di Europa League e, quindi, dovesse giocare due gare a settimana, non è escluso che torni sul mercato per reperire un altro attaccante entro il 5 ottobre.

Ed anche qui, la presenza di 'calamita Zlatan' potrebbe fungere da richiamo per occasioni che, ad oggi, non sono neanche pronosticabili …