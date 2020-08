Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Calabria nel mirino del Betis

CALCIOMERCATO MILAN – Milan, c’è fermento sulla fascia destra. I rossoneri pensano a rafforzare quella zona di campo in modo da poter trovare un nuovo Theo Hernandez, che in questa stagione ha fatto la differenza sulla corsia opposta.

Proprio per questo, secondo quanto viene riportato da AS, Davide Calabria potrebbe essere ceduto. Nelle ultime ore il terzino destro sarebbe finito nel mirino del Betis Siviglia per sostituire Emerson Royal, obiettivo di mercato proprio del Milan, che nelle scorse settimane ha parlato con il suo entourage. Calabria in Spagna e Emerson Royal in Italia? Staremo a vedere.

