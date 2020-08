Milan, Abbiati: “Elliott? Ecco cosa mi terrorizza. Su Maldini…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Christian Abbiati, ex portiere e dirigente del Milan, nell’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato del fondo Elliott, di Paolo Maldini e del possibile cambio di proprietà.

“Quest’anno vedo più organizzazione, ma prima o poi Elliott venderà e un altro cambio di proprietà mi terrorizza. Si ripartirà nuovamente da capo. Maldini? Sta facendo bene, ha preso più potere e la cosa mi fa molto piacere. Stanno gettando le basi per far tornare il Milan a determinati livelli. Piuttosto, mi spiace molto per Boban: ci sono rimasto davvero male, guai a chi me lo tocca. Non conosco bene i motivi del divorzio, ma ovviamente ha contribuito anche lui a questo bel Milan”.

BAKAYOKO SI CERCA L’ACCORDO CON IL CHELSEA >>>