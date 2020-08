Calciomercato Milan – Bakayoko, ora si cerca l’intesa con il Chelsea

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ritorno di Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Chelsea, è sempre più vicino.

Il Milan, infatti, nelle ultime ore avrebbe trovato l’accordo con Bakayoko, ma ora bisogna trovare quello con il Chelsea. Il club inglese ha pagato il centrocampista 40 milioni di euro tre anni fa, con il suo contratto che è in scadenza nel 2022. L’obiettivo è quello di incassare 20 milioni (cifra troppo alta per il Milan), mentre a 15 se ne può parlare. Possibile per Bakayoko anche l’ipotesi prestito con obbligo di riscatto (a differenza dell’estate scorsa, quando i rossoneri non esercitarono il diritto di acquisto).

