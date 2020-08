Calciomercato Milan – Per Bakayoko è questione di giorni: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul mercato in entrata del Milan, che entrerà nel vivo dopo che verrà ufficializzato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic.

Il nome più caldo è quello di Tiémoué Bakayoko. La formula per prelevarlo dal Chelsea è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. La scorsa estate non si trovò la quadra, mentre in questa ci si avvia verso la fumata bianca: come scritto anche da noi di Pianetamilan.it, si son registrati passi avanti nella giornata di ieri e tutto fa pensare che si possa chiudere a breve. Pioli ha bisogno a centrocampo di un’alternativa a Franck Kessie e Ismael Bennacer.

Per quanto riguarda gli altri movimenti, Maldini e Massara cercano il sostituto di Pepe Reina, andato alla Lazio. Asmir Begovic (come scritto anche in questo caso da noi) rimane il favorito per essere anche in questa stagione il secondo di Gianluigi Donnarumma. Infine attenzione a Iago e Fabricio Bustos: ieri a Casa Milan c’è stato un incontro con l’agente Castagna. Il secondo gioca sulla fascia destra, ma per prenderlo i rossoneri devono prima cedere uno tra Calabria e Conti.

IBRAHIMOVIC, CHE AIUTO DAL DECRETO CRESCITA!

DONNARUMMA, C’E’ UN PROBLEMA >>>

BHAHIM DIAZ E’ VICINO! >>>