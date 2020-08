PM – Bakayoko, passi in avanti: si può chiudere a breve

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Ci siamo quasi. Tiemoue Bakayoko torna al Milan? Molto, molto probabile. Il francese è la prima scelta dei rossoneri per il centrocampo: profilo noto, affidabile, ideale per il centrocampo a due, con grande voglia di Milan e classe 1994. L’accordo con l’ex e magari futuro numero 14 rossonero c’è già da tempo, resta da trovare quello col Chelsea, che è comunque vicinissimo ormai. Il club londinese chiedeva 30 milioni, mentre il Milan ne offriva 20. L’incontro dovrebbe essere a metà strada a quota 25,5 mln. Non solo, ci sono anche altre buone notizie per il club di via Aldo Rossi: siccome il Milan non era disposto ad alzare l’offerta fissa, si è aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 25,5 milioni, appunto. Ora restano da limare solo gli ultimi dettagli. La distanza è minima. Secondo quanto raccolto da PianetaMilan.it, nella giornata di oggi ci sono stati ulteriori passi in avanti e dunque i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per l’annuncio.

