Calciomercato Milan – Ibrahimovic, permanenza prolungata? Il motivo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, in edicola questa mattina, il Milan e Zlatan Ibrahimovic hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto, sebbene ci sia stato in serata il post pubblicato da Mino Raiola.

Il particolare interessante è che il Decreto Crescita permetterà sia al Milan e sia a Ibrahimovic di risparmiare sulle tasse. Per attuarlo, però, c’è bisogno che Zlatan resti in Italia per almeno due anni completi dal suo arrivo, quindi in teoria fino a dicembre 2021. Questo vuol dire che Ibra resterà per altri sei mesi? Da dirigente o da giocatore? Staremo a vedere.

