Calciomercato Milan – Pellegri è arrivato in città: domani le visite mediche

Secondo le ultime indiscrezioni, Pietro Pellegri sarebbe arrivato a Milano: l'ormai ex attaccante del Monaco svolgerà domani le visite

Pietro Pellegri è arrivato a Milano. Il giovane attaccante italiano nelle prossime ore diventerà un nuovo calciatore del Milan. L'ormai ex calciatore del Monaco svolgerà le visite mediche domani mattina presso la clinica 'La Madonnina', poi la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai colori rossoneri. Ricordiamolo: l'ex Genoa è arrivato in prestito dai monegaschi per un milione di euro con il diritto di riscatto fissato a sei milioni. Segui con noi la diretta testuale di Sampdoria-Milan, esordio rossonero in Serie A