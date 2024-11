Calciomercato Milan – Parisi in pole. Se Theo Hernandez dovesse partire…

Calciomercato Milan - Parisi anche in prestito? Altri due nomi, ma solo in un caso

A gennaio, come scrive 'Tuttosport', è probabile che il Milan vada alla ricerca di un nuovo terzino sinistro per regalare a Fonseca il vice Theo Hernandez. Il nome in prima sarebbe quello di Fabiano Parisi. Al momento per la Fiorentina e per Palladino è la terza scelta. Per questo potrebbe anche partite: secondo il quotidiano possibile un accordo in prestito. L'italiano sarebbe un'opzione in caso di rinnovo di Theo Hernandez. Se dovesse andare via, invece, il Milan potrebbe puntare o a Patrick Dorgu del Lecce, o su Maxim De Cuyper del Club Bruges. Vedremo quali saranno le mosse sul calciomercato del Milan.