Calciomercato Milan – Dorgu, la valutazione dell’esperto sorprende: le cifre

Come riporta l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, il Milan è alla ricerca del vice di Theo Hernandez: ecco la situazione di Dorgu

Continua il lavoro della dirigenza. Il Milan durante il calciomercato invernale potrebbe intervenire almeno su tre ruoli molto importanti: centrocampo, terzino e attaccante. Vedremo se ci saranno le opportunità per potere coprire tutti i buchi della rosa. Ecco le ultime novità sulle mosse del Milan .

Calciomercato Milan - Dorgu: sarà sfida con il Napoli? Il parere dell'esperto

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato per Tuttomercatoweb, ha parlato anche di uno dei giocatori forse più interessanti di questa Serie A, ovvero Patrick Dorgu. Sul terzino del Lecce ci sarebbe il forte interesse del Napoli: "Difficile che a gennaio si possa muovere ma alla fine di questa stagione è molto probabile che parta di fronte ad un’offerta di un certo livello". Queste le parole di Ceccarini sul Napoli. E il Milan? Il talento del Lecce è da sempre associato anche ai rossoneri. Ecco cosa ne pensa l'esperto di calciomercato: "La valutazione è di 15 milioni di euro. Su di lui c’è anche il Milan". LEGGI ANCHE: Milan, Leao: la mossa tattica per la svolta? La chiave con Camarda in campo