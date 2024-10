Calciomercato Milan, serve un Theo Hernandez per Fonseca. Secondo le ultime di mercato, per gennaio in piedi due opzioni. Le novità

Calciomercato Milan - Due candidati per il vice Theo Hernandez: caratteristiche e problemi

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan starebbe seriamente valutando di comprare un vice Theo Hernandez durante il calciomercato invernale. In primis c’è da considerare il problema relativo alle liste: il diavolo ha due slot liberi per i giocatori formati in Italia. Finiti quelli per gli stranieri, a meno di cessioni. Secondo quanto si legge i candidati che il Milan prenderà in seria considerazione sarebbero due: Parisidella Fiorentina e Pezzella dell’Empoli. E Dorgu del Lecce? Sarebbe un pupillo di Moncada e un giocatore gradito al Milan, ma il problema liste e il costo del cartellino lo rendono un colpo difficile per il calciomercato invernale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Santiago Gimenez a gennaio? Clausola e dettagli