Calciomercato Milan , per molti tifosi e addetti ai lavori, i rossoneri dovranno lavorare molto a gennaio per cercare di rinforzare la rosa di Fonseca. Uno dei colpi potrebbe arrivare in attacco visto che Abraham sta calando con le prestazioni e dietro Morata non ci sono al momento sicurezze. Uno dei nomi più caldi sembrerebbe essere Santiago Gimenez , attaccante messicano del Feyenoord. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan - Santiago Gimenez a gennaio? Clausola e dettagli

Santiago Gimenez, come scrive calciomercato.com, è l'attaccante più probabile per il Milan. I contatti andrebbero avanti da molto tempo. Lui ha rivelato del tentativo in extremis dei rossoneri, che hanno provato ad acquistarlo dal Feyenoord in estate. Una pista di calciomercato favorita da alcuni fattori: la volontà chiara del calciatore. La clausola da 50 milioni potrebbe essere un problema, anche se il Feyenoord potrebbe accontentarsi di 40 milioni più bonus. Santiago Gimenez, si legge, sta tornando in quota nelle idee di calciomercato del Milan, resta da vedere se già a gennaio o in estate. LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti: "Zirkzee è da prendere a gennaio in prestito, te lo danno"