Calciomercato Milan – Origi, atteso il suo arrivo la prossima settimana

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l'arrivo di Divock Origi in Italia è atteso per la prossima settimana

Divock Origi pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan . Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su Twitter, il suo arrivo in Italia è previsto per la prossima settimana. L'attaccante belga si sottoporrà alle visiti mediche di rito e poi metterà nero su bianco sul nuovo contratto.

"Il Milan aspetta Divock Origi in Italia la prossima settimana per sottoporsi alle visite mediche e poi firmare il contratto. Si unisce a casa dei freschi campioni della Serie A. Origi ha raggiunto un accordo verbale un mese fa, ora solo in attesa di firmare il contratto", queste le parole dell'esperto di mercato apparso sul social. Maldini pronto a chiudere subito un acquisto! Le ultime news di mercato >>>