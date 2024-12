Calciomercato Milan – Okafor, intreccio con il Lille? Le possibili cifre

Come scrive Calciomercato.it, il futuro di Noah Okafor al Milan sarebbe in forte dubbio. Lo svizzero sta perdendo minuti dopo che Leao è tornato in forma. Nel ruolo di prima punta, Fonseca gli preferisce sia Morata che Abraham. Il Milan potrebbe prendere seriamente in considerazione la cessione dell'attaccante in caso di offerte da 15-20 milioni di euro. Lo svizzero, infatti, sarebbe fortemente apprezzato dal West Ham e dal Nottingham Forest in Premier League. Non sarebbe da escludere anche un passaggio in Ligue 1.