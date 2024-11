Zhegrova, in questi giorni, ha rilasciato un intervista al sito gianlucadimarzio.com ed ha parlato così della Serie A: "Mi piace il calcio italiano, seguo sempre le vostre big come il Milan e guardo anche le partite della Juve. Poi in Kosovo ci sono tanti tifosi di Milan, Inter e Juve. Io in Serie A un giorno? Perché no? Mi piace tanto il Milan".