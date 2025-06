Calciomercato Milan, offerta per Jashari: cosa manca per chiudere

La priorità del Milan , in questa sessione estiva di calciomercato , è rinforzare il centrocampo e, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il club rossonero sta giocando su più tavoli. Oltre a quello di Granit Xhaka , c'è quello di Ardon Jashari . Il Milan ha proposto, infatti, 30 milioni di euro, bonus inclusi ( 27+3 ) al Bruges per il cartellino del centrocampista svizzero di origini macedoni, classe 2002 , miglior giocatore dell'ultima edizione della Jupiler Pro League belga.

Calciomercato Milan, trattativa con il Bruges per Jashari

Il Bruges ne chiede 45. Come il Milan ben sa sin dai tempi dell'operazione Charles De Ketelaere dell'estate 2022, servirà portare pazienza per lavorare ai fianchi del club nerazzurro. La sensazione, secondo la 'rosea', è che a 35-40 milioni di euro, giocando anche con i bonus, Milan e Bruges possano arrivare a stringersi la mano per il trasferimento di Jashari in rossonero.