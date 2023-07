Calciomercato Milan – Arriva l’offerta rossonera per Morata: le cifre

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe presentato l'offerta d'ingaggio all'attaccante spagnolo Alvaro Morata. I rossoneri, che potrebbero usufruire della clausola rescissoria da 12 milioni di euro per strapparlo all'Atletico Madrid, dunque, accelerano per regalare a Stefano Pioli un nuovo centravanti.