Calciomercato Milan – Non solo Tonali: Maldini e Massara non si fermano

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, da ieri Sandro Tonali può essere considerato un nuovo giocatore del Milan. Per l’ufficialità servirà qualche altro giorno, soprattutto per l’emergenza coronavirus: dopo i casi di positività al Covid nel Brescia, Tonali è rimasto in isolamento domiciliare e ha infatti rinunciato alla convocazione in Nazionale. Quando tutto sarà al sicuro il centrocampista firmerà il contratto con il club rossonero fino al 2025, con un ingaggio che andrà tra i 2 e 2,5 milioni netti all’anno, con bonus a salire.

Ieri l’affare Tonali si è concluso definitivamente grazie all’incontro che c’è stato tra il Milan e Cellino, tanto è vero che c’è stato anche lo scambio di documenti. Il Diavolo verserà per il centrocampista 35 milioni di euro: 10 di prestito oneroso e al termine della stagione potrà esercitare il diritto di riscatto da 15 milioni, cui se ne aggiungeranno altri 10 di bonus. Altro piccolo dettaglio da sottolineare: in caso di rivendita anticipata rispetto al pagamento di tutti i premi, la parte restante sarà caricata sulla percentuale che spetterà al Brescia, fissata al 15%. L’accordo ha soddisfatto tutti: sia Cellino e sia il Milan, che è riuscito ad acquistare uno dei giovani più interessanti del panorama europeo a prezzi favorevoli.

Maldini e Massara, però non si fermeranno a Tonali. Nel mirino c’è anche Bakayoko, che da due mesi aspetta di tornare al Milan. La trattativa con il Chelsea va avanti e con il club inglese si discute sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto da 30 milioni complessivi. Il club rossonero non ha fretta e continua a trattare, visto che ha già concretizzato Tonali (oltre ad avere ovviamente Kessie e Bennacer, i due titolari della scorsa stagione).

Infine concludiamo con Brahim Diaz. Lo spagnolo è in dirittura d’arrivo e in casa rossonera filtra ottimismo per la chiusura dell’operazione. Probabile prestito con diritto di riscatto (si valuta l’ipotesi controriscatto). Possibile che il colpo Brahim Diaz venga ufficializzato prima di Tonali per i motivi che vi abbiamo spiegato sopra. Una cosa è certa: il Milan è scatenato sul mercato.

