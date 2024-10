Uno dei calciatori più in forma del momento, annoverabile tra le rivelazioni di questa prima parte del campionato di Serie A, è Nico Paz e il Milan sarebbe uno dei club interessati. Il Como, infatti, lo ha prelevato quest'estate a titolo definitivo dal Real Madrid, che forse non si era accorto subito del gioiello che aveva in casa. Il club lariano, invece, gli ha dato subito fiducia, anche grazie ad un allenatore coraggioso come Cesc Fabregas, e il ragazzo ha ripagato le aspettative.