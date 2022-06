Calciomercato Milan – Offertona del Newcastle per Botman: le ultime

Il Newcastle, altra squadra interessata a Botman, avrebbe presentata un'offerta maggiore al Lille: 40 milioni di euro più bonus. Una cifra alta che il Milan non ha intenzione di comparare. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', nell'ultimo confronto con l'entourage del classe 2000 Massara ha ribadito di voler fare un altro tentativo con il Lille. Ciò che si augura il Milan è che la volontà del giocatore sarà decisiva, con i rossoneri che presenteranno un'offerta ufficiale e definitiva. Se l'operazione non dovesse andare in porto, allora la dirigenza di via Aldo Rossi tornerà a riallacciare i contatti con il Torino per Bremer. Milan, un ritorno di fiamma per la trequarti: le ultime news di mercato