Calciomercato Milan, Musah all’Atalanta: oggi si chiude. Le cifre

Mancano sempre meno ora al termine del calciomercato estivo: in Serie A, infatti, la deadline è in programma domani alle ore 20. Il Milan potrebbe chiudere altri tre colpi in entrata: si parla di un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Per quanto riguarda la mediana, i rossoneri potrebbero prima cedere un altro pezzo, per poi concentrarsi e spingere al massimo sul versante Rabiot.
Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, fa il punto sulla cessione di Musah dal Milan all'Atalanta. Ecco tutti i dettagli dell'operazione. Come si legge sul sito, mancherebbe solo la chiusura finale: oggi dovrebbe essere atteso il via libera, con Milan e Atalanta che si sarebbero sentite ribadendo la volontà di concludere il colpo. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, con una cifra complessiva sui 25 milioni di euro.
Vedremo se il Milan riuscirà a chiudere il reparto mediano con l'uscita di Musah e il possibile innesto di Rabiot: il tempo per concludere tutto è sempre meno.
