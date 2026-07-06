Il futuro di Rafael Leão è sempre più un punto di domanda, ma in casa Milan si comincia già a disegnare lo scenario per un eventuale post. Che prenderà il posto del portoghese? La risposta potrebbe arrivare direttamente dal Belgio. a parlare dell'indiscrezione di mercato è stato l'esperto Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, svelando un nome molto caldo sul taccuino rossonero: quello di Kostantinos Karetsas.

Calciomercato Milan, spunta l'ipotesi Karetsas

“Konstantinos Karetsas è il nome in esclusiva di cui voglio parlare oggi in chiave Milan. Trequartista/esterno mancino del Genk con un contratto in scadenza nel 2029. È il nome nuovo che voglio fare oggi. È un nome proposto al Milan. La situazione di Leao deve essere risolta e sta tenendo banco: Leao è pronto ad una nuova esperienza ed il Milan è pronto ad ascoltare offerte per Leao. Jorge Mendes non è l’agente di Leao, è sicuramente una persona molto vicina a Gerry Cardinale. Non c’è niente di firmato tra Leao e Mendes, ma c’è una specie di accordo sulla parola, una base di intenti, tra Cardinale e Mendes per cercare una soluzione in uscita per Leao. Prima l’uscita del portoghese, poi il Milan andrà sul sostituto. Oggi vi faccio il nome di questo Karetsas di cui si parla un gran bene, accostato a diversi top club europei. Vedremo se potrà essere un nome da seguire e se il Milan ci punterà con una reale trattativa”

Chi è Karetsas

Prima di fare eventuali acquisti, però bisogna fare anche spazio. La situazione legata a Leao sta tenendo banco nel club rossonero. L'avventura del portoghese infatti sembra ormai arrivata i titoli di coda, con il calciatore che ha espresso la volontà di cambiare club. Dietro le quinte del possibile addio ci sono delle figure molto pesanti come ad esempio quella diKonstantinos Karetsas, classe 2007, è un calciatore del Genk. Il giovane è un trequartista/esterno mancino, che sta incantando tutti in giro per l'Europa. Nonostante un contratto lungo (in scadenza nel 2029) e l'interesse di molti club europei, il Milan si è voluto iscrivere alla corsa.

Di lui si parla già molto bene, e le sue caratteristiche si sposerebbero alla perfezione con quanto ricercato dal club rossonero. Nelle prossime settimane, ovviamente, capiremo se il gradimento si trasformerà in una vera e propria trattativa.