Calciomercato Milan – Miranda rimane un obiettivo concreto: le ultime

Juan Miranda rimane sempre uno dei nomi nella lista della dirigenza del Milan come rinforzo di calciomercato per la prossima stagione

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso il proprio profilo 'X', il Milan starebbe continuando a monitorare Juan Miranda per il 2024. Lo stesso terzino, inoltre, sarebbe ben entusiasta di attuare questo upgrade nella propria carriera. Al momento non sarebbero precisate cifre e tempistiche, ma la strada per un suo arrivo in rossonero sembrerebbe tracciata. LEGGI ANCHE: Milan, con la Juventus match chiave tra dubbi e ritorni >>>