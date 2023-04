Calciomercato Milan – Centrocampo, il grande obiettivo del Diavolo

Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Stefano Pioli ospiterà a 'San Siro' il Lecce per la 31^ giornata di Serie A. I rossoneri, scivolati al quinto posto in classifica dopo la restituzione dei 15 punti di penalizzazione alla Juventus, devono tornare a vincere in campionato - cercando di riscattare un 2023 deludente entro i nostri confini - per rientrare il prima possibile nelle prime quattro posizioni della graduatoria. Sono quelle che danno l'accesso alla prossima edizione della Champions League, quelle che, di fatto, indirizzano anche le scelte di calciomercato dei dirigenti per la stagione 2023-2024.